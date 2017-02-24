مجلس الوزراء: تقدّم في إقرار المواد القانونية للموازنة وخليل يتوقَّع إنجازها الأسبوع المقبل

مدد مجلس الوزراء لنفسه مهلة اضافية من اجل درس مشروع قانون الموازنة الذي قطع شوطاً كبيراً من النقاشات وسط بحث تقني وايجابي وعلمي وجدي حسب ما أكد مصدر وزاري «للواء» وقرر المجلس عقد ثلاث جلسات بعد ظهر الاثنين والاربعاء والجمعة من الاسبوع المقبل من اجل استكمال المناقشات على امل الانتهاء من هذا الملف واقراره واحالته الى المجلس النيابي في اسرع وقت ممكن.

واعتبر المصدر ان قرار تكثيف الجلسات هو امر طبيعي، باعتبار ملف الموازنة دقيق ومتشعب، خصوصا ان هناك بنودا كثيرة يتضمنها لا سيما الضرائبية منها، كذلك موضوع سلسلة الرتب والرواتب حيث هناك اتجاه لحسم هذا الامر في ضوء ضغط الشارع، وربط المصدر بطريقة غير مباشرة ضرورة اقرار السلسلة مع الاستحقاق الانتخابي، حيث لا يخفى على احد وحسب المصدر ان جميع القوى والقيادات السياسية بحاجة لارضاء الشارع من اجل وصولها الى البرلمان، ولا يمكن ان تدفع بالاتجاه المعاكس.

من هنا يشير المصدر الى ان المواضيع الضرائبية تدرس بكثير من الدقة كي لا تطال الطبقات ذات الدخل المحدود.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ترأس عصر امس في السراي الحكومي الاجتماع السادس لمجلس الوزراء لمواصلة البحث في مشروع الموازنة العامة، اضافة الى البحث في جدول اعمال مؤلف من 29 بندا، والبند الاول يتعلق بمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة و الموازنات الملحقة لعام 2017، اضافة الى بند يتعلق بمشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، والبنود الاخرى والتي اقرت تتضمن هبات وسفر.

الجلسة التي استمرت حتى الساعة السابعة والنصف مساء تحدث على اثرها وزير المال علي حسن خليل فقال: لقد أحرزنا اليوم (امس) تقدما كبيرا جدا، وقد أنجزت مبدئيا كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة، وبدأنا بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات، وقد حدد دولة الرئيس موعدا لثلاث جلسات تعقد الأسبوع المقبل بدءاً من يوم الاثنين، وبحسب تقديرنا من الممكن ان ننجز اقرار الموازنة خلال هذه الجلسات.

وردا على سؤال حول وجود لجنة ثلاثية لمتابعة موضوع الموازنة قال: لا يوجد شيئ اسمه لجنة في هذا الموضوع، هناك تشاور اجريته مع بعض النواب والوزراء والكتل لتسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء، في إشارة إلى الاجتماع الذي سبق الجلسة وجمع الوزير خليل مع الوزير جمال الجراح ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان.

وحول ما اذا تطرق البحث الى مبلغ 1200 مليار ليرة قال: بدأنا النقاش بهذا الموضوع وبالنسبة لموضوع الاملاك البحرية هناك اتجاه لاستبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على هذه الاملاك ناقشته اللجان النابية ولجنتي الادارة والعدل والاشغال العامة.

مواقف الوزراء

وتحدث نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني بعد انتهاء الجلسة فقال: تم في جلسة المجلس معالجة المخالفات البحرية والنهرية، كذلك التي تتعدى على سكك الحديد، ام بالنسبة لبند الغرامات سيتم تثبيته في نقاش لاحق ضمن الموازنة، والعمل يتم حاليا بشكل سريع بالبنود الواردة في المشروع بندا بندا، وقد انتهينا من مناقشة البند رقم 29 والمتعلق بالاملاك البحرية، وتم الاتفاق على اعتماد الصيغة التي توصلت اليها لجنة الاشغال العامة النيابية.

ولفت حاصباني الى ان هناك الكثير من المواضيع الاساسية التي تمت مناقشتها في الجلسة وقد انطلقنا بالبحث بشكل مفصل بعد الانتهاء من مناقشة الخطوط العريضة في الجلسات السابقة، واصبحت وتيرة المناقشات اسرع ونحن نتابع تفاصيل البنود بندا بندا، ونعمل على موضوع الايرادات بغض النظر عن اي ملف اخر من اجل تعزيز الايرادات دون فرض ضرائب على الفئات الشعبية، اضافة الى خلق وفر للمصاريف ليس فقط من خلال الترشيد بل بإجراء اصلاحات ادارية عديدة وسيتم مناقشة الموضوع ضمن اطار بحث الموازنة في وقت لاحق. ووصلنا في البحث الى موضوع الرسوم والغرامات والضرائب كما انتهينا من مناقشة موضوع برامج القوانين.

وعن جدول الاعمال لا سيما البند الثاني والمتعلق بمشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية قال حاصباني: «تم نقاش هذا البند ولكن وضع الموضوع جانبا وستدرس لاحقا لانه يجب ان ننظر الى الصندوق السيادي لكي نعلم بالتحديد ما هي مداخيل هذا الصندوق. وهذا البند يتعلق بالضريبة على ارباح شركات النفط لانه من ضمن قانون الضرائب على شركات النفط يجب اقرار هذا البند لكي تكون الشركات على اطلاع واضح على الضريبة المتوجبة عليها، والنقاش يدور حاليا حول الضريبة والعائدات التي ستدخل الى الخزينة من موضوع النفط».

وعن سلسلة الرتب والرواتب قال حاصباني: «لم يتم مناقشة الامر اليوم كان هناك نقاش سابق في هذا الموضوع، ولم ندخل في تفاصيل الموضوع ووجدنا بعض الحلول العملية ، وكنت تقدمت باقتراح ان تكون السلسلة ضمن الموازنة وليس من احتياطها ولكن لم يتم مناقشته».

مواقف قبل الجلسة

وزير المال علي حسن خليل وصف الاجواء بالجيدة، ولفت الى ان اللقاءات التي عقدها مع بعض الافرقاء ايجابية.

وأعلن وزير الاتصالات جمال الجراح ان الاجتماع الذي عقده مع وزير المال في حضور النائب ابراهيم كنعان أوضح امورا كثيرة وكل الامور محلولة.

اما الوزير سليم جريصاتي فقال نحن نوافق على الالف و200مليار ليرة المخصصة للسلسلة.

بدوره نفى وزير الدفاع يعقوب الصراف ان يكون في صدد طلب فصل سلسلة العسكريين عن سلسلة الموظفين.

اما الوزير حسين الحاج حسن فقال: في نهاية المطاف نحن وزراء من قوى سياسية وننتمي الى هذه القوى وعندما لا نستطيع ان نتوصل في النقاشات في مجلس الوزراء نعود الى قوانا السياسية وهذا امر طبيعي، واشار الحاج حسن ان لا احد ضد سلسلة الرتب والرواتب.

لافتا الى ايجابية موقفه وحتميته في موضوع سلسلة الرتب والرواتب سواء من ناحية الاعتمادات او من ناحية اقرارها، واعتبر ان النقاش الاساسي يجب ان يكون في الاقتصاد.

من ناحية ثانية، سئل وزير الداخلية نهاد المشنوق انت تعمل وكأن الانتخابات ستجري في 21 ايار ، اجاب: هذا هو القانون، لافتاً إلى انه ليس مشاركاً في مفاوضات قانون الانتخاب.

ولاحقاً، غرد الوزير جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «مبروك للبترون وجبيل وكل لبنان قرار مجلس الوزراء بإقرار 20 مليون دولار لطريق القديسين أهم مشروح سياحة دينية في لبنان».