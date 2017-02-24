محمد قباني لـ”الجديد”: تيار المستقبل لا يرى أنّ هناك حاجة لاتفاقات لا حاجة ثنائية لا بل القرارات الجماعية هي التى توصل إلى نتيجة

محمّد جابر

محمد قباني لـ”الجديد”: تيار المستقبل لا يرى أنّ هناك حاجة لاتفاقات لا حاجة ثنائية لا بل القرارات الجماعية هي التى توصل إلى نتيجة

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