مقتل ثلاثة شباب مدنيين فى سقوط قذيفة بشارع حمزة فى منطقة أبوسليم بطرابلس في ليبيا.

محمّد جابر

مقتل ثلاثة شباب مدنيين فى سقوط قذيفة بشارع حمزة فى منطقة أبوسليم بطرابلس في ليبيا.

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