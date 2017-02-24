“mtv”: البحث بين الحريري والرئيس الفلسطيني سيتركز على وضع المخيمات الفلسطينية وكيفية دعم القوة الامنية المشتركة المولجة حمايتها وخصوصا عين الحلوة.

محمّد جابر

“mtv”: البحث بين الحريري والرئيس الفلسطيني سيتركز على وضع المخيمات الفلسطينية وكيفية دعم القوة الامنية المشتركة المولجة حمايتها وخصوصا عين الحلوة.

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