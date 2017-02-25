أبو غيدا ظنَّ بانتحاري «الكوستا» وأوجب محاكمته أمام «العسكرية»

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أمس، قراره الظني بحق المدعى عليه الموقوف عمر حسن العاصي لانتمائه إلى تنظيم «داعش» وموافقته وقسمه على القيام بعملية انتحارية بتوجيهات أحد زعماء «داعش» الملقب «ليلو» في مقهى «كوستا» في شارع الحمراء، وقتل أكبر عدد من المواطنين.

وأوجب أبو غيدا في قراره محاكمة المدّعى عليه العاصي امام المحكمة العسكرية الدائمة بالجناية المنصوص عنها بالمواد 335 و549/200 عقوبات، والمادة 5 و6 من قانون 11/1/1958، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، وظن به بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 72 و76 اسلحة. كما سطّر مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية الملقب «ليلو» وهوية الشخص سائق سيارة التويوتا رباعية الدفع، لون جردوني، وأيضا الاستقصاء عن هذه السيارة.

وجاء في نص القرار الظني الحرفي الآتي:

«نحن رياض أبو غيدا قاضي التحقيق العسكري الأوّل بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 1841/2017 وعلى مطالعة مفوض الحكومة المعاون بالاساس، وعلى كافة الأوراق،

تبين أنه أُسند إلى المدعى عليه:

1- عمر حسن العاصي، والدته لطيفة، مواليد 1992، أوقف وجاهياً بتاريخ 31/1/2017 ولا يزال موقوفاً،

2- كل مَنْ يظهره التحقيق،

بأنه في الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، اقدم على الانتماء إلى جماعة الارهابي أحمد الأسير، واشترك بالمعركة بتاريخ 18/6/2013 في عبرا، كما اشترك بعد ذلك مع الإرهابي الفار شاهين سليمان (جرت ملاحقته سابقاً) بتشكيل خلايا أمنية والتخطيط لاستهداف كوادر حزبية في صيدا.

كما اقدم بالاتفاق مع أشخاص يظهرهم التحقيق في منطقة الرقة على محاولة تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في مقهى الكوستا في الحمراء بتاريخ 10/1/2017، بقصد قتل رواده، لكن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه قبل ان يتمكن من ذلك.

الجرم المنصوص عنه بالمواد 335 و549 و549/201 عقوبات، 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 و73 أسلحة.

وبنتيجة التحقيق:

أولاً في الوقائع:

لماذا مقهى الكوستا؟

لأنّ رواده من مناصري حزب الله ومن النصارى.

وما هي الغاية الدينية التي كانت الدافع لك لتنفيذ العملية الانتحارية؟

للصعود ليس إلى الجنة، إنما إلى الفردوس؟

ما الفرق بين الجنة والفردوس؟

الفردوس أعلى مراتب الجنة.

تقول إنك بايعت أبو بكر البغدادي خلال تجنيدك، ما العبارات التي استعملتها؟

«إني أبايع أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة، في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى إثره عليّ، وأن لا انازع الأمر اهله الا عندما أرى كفراً بواحاً عندي فيه من الله برهان».

وقد سجلت المبايعة هذه (Audio) بصوتي، وارسلتها بواسطة التلغرام، وللمزيد من الثقة عُدتُ وسجلتها (video) بغرفتي، وارستلها إلى اميري، ليطمئن اطمئناناً كاملاً بصدق نيتي ولقب هذا الأمير «ليلو».

تلك هي بعض أجوبة الانتحاري عمر العاصي رداً على أسئلة قاضي التحقيق العسكري الأوّل؟

هذا الانتحاري الذي ألقت القبض عليه مخابرات الجيش اللبناني بعملية احترافية محكمة، ومسندة إلى استقصاءات ومعلومات مخابراتية دقيقة، ضمن النشاط الذي تقوم به لملاحقة التنظيمات الإرهابية بعمليات استباقية.

وأن هذه العملية النوعية أنقذت أرواح العشرات من المواطنين، وجنّبت لبنان كارثة رهيبة وفظيعة.

كيف أُلقي القبض عليه؟!

بناءً على معلومات ان تنظيم داعش الارهابي سيُنفّذ عملية انتحارية بأحد مقاهي بيروت بمنطقة الحمراء، ومن بينها مقهى «الكوستا» كثّفت مديرية المخابرات عمليات المراقبة والرصد لكافة المقاهي والمحلات بالمنطقة المذكورة، وأنه خلال ذلك، اشتبه عناصر المخابرات بتحركات أحد الأشخاص قرب مقهى «الكوستا» ومن ثم دخوله إليه والجلوس على إحدى الطاولات، وهو ينظر إلى الزبائن المتواجدين بشكل طبيعي، ثم يقوم بمنادات إحدى العاملات ويتحادث معها، وهو يحتسي القهوة والشوكولا، ويستمر بالنظر حوله.

الأمر الذي حدا بعناصر المخابرات المتواجدة بالقيام بعملية إلقاء القبض عليه بطريقة خاطفة وسريعة ودقيقة شلّت حركته بتوجيه ضربة على رأسه وتثبيت يديه.

وبعد تفتيشه وُجِدَ حزام ناسف مربوط إلى جسده، فجرى تفكيكه من قِبل الخبير العسكري وتعطيل مفعوله.

وتمّ نقل الانتحاري إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث جرى علاجه، ومن بعدها نُقل إلى المستشفى العسكري لاستكمال العلاج وبقي فيها مُـدّة 48 ساعة للمراقبة، ونظمت تقارير طبية، تفيد أنه بنتيجة التصوير الشعاعي، والفحوصات السريرية، تبين ان المدعى عليه لا يُعاني أي كسور أو نزيف، وهو صالح لدخول السجن، وليس بحاجة لأية معالجة طبية.

وبالتحقيق مع المدعى عليه،

علاقته بالمجموعات العسكرية للأسير

أدلى المدعى عليه انه كان يتردد منذ عام 2009 إلى مسجد بلال بن رباح، والتزم منذ ذلك التاريخ دينياً، وتابع دروساً ومحاضرات للشيخ أحمد الأسير، ثم إلتحق بالمجموعة العسكرية التي يرئسها شاهين سليمان، ومعتصم قدورة، وأُصيب بمعارك عبرا.

وخلال عام 2011، التحق بخلايا أمنية تابعة لشاهين سليمان، بهدف ضرب سرايا المقاومة وحزب الله والجيش اللبناني والامكنة التي يرتادونها، ومنها مقهى «الهوب هوب»، ولدى انكشاف أمر هذه الخلايا، احرق خطوطه الأمنية، وباع بندقيته من الفلسطيني محمود عبد العزيز.

انتمائه إلى داعش.. وتجنيده

إعترف المدعى عليه عمر العاصي انه كان يتابع اصدارات داعش، ويدخل صفحاتهم، محاولاً التواصل مع امرائهم للالتحاق بهم لقناعته بوجوب الجهاد.

وفي أوائل عام 2016 أنشأ حساباً على «تويتر» أسماه «ابو محمّد اللبناني» ووضع عليه التغريدة التالية: «نحن نموت في لبنان ذلاً وقهراً، ولم أعد احتمل، لأن الدولة اللبنانية هي للشيعة والنصارى».

طالباً المساعدة للسفر إلى سوريا أو العراق.

جواباً على هذه التغريدة، وصلت رسالة من شخص لقب نفسه بإسم «ليلو» وطلب من المدعى عليه إغلاق حسابه على «تويتر» وإنشاء آخر على «التلغرام».

وهو ما حصل فعلاً، وأطلق المدعى عليه على حسابه الجديد اسم «ويسو».

مَنْ هو «ليلو»؟

أحد مسؤولي داعش، الذي تواصل مع المدعى عليه عمر العاصي، ويسأل بأدق تفاصيل حياته العائلية ومكان إقامته، والدوافع التي جعلته يطلب الالتحاق بداعش، وعلى حدّ وصف المدعى عليه، إن أسئلة «ليلو» تتلخص بـCV عن حياتي كلها.

أضاف المدعى عليه، اعتقادي انه رجل أمني، ورغم ذلك كان يتابعني دينياً، فيما إذا كنت أقوم بفرائض الصلاة والصيام والبر بالوالدين والاخلاق، وأفهمني ان التقيّد بذلك، فإنك «اذا مت تكون طاهراً».

كيف جنّده «ليلو»؟

بداية اقنعه بأنّه لا يستطيع مساعدته للانتقال إلى سوريا، لصعوبة ذلك، وخوفاً من اعتقاله.

وعرض عليه بدلاً من ذلك، القيام بعملية انتحارية في لبنان، فطلب المدعى عليه مهلة للتفكير.

فكّر، ووافق، مُبرراً موافقته بالقول: «سأفوز بالآخرة، وأحظى بالعزّة»، على حدّ تعبيره.

إذن، عليك يا عمر بمتابعة حياتك العادية، بشكل طبيعي، والاستعداد النفسي، ووجوب تقيدك بالسر والكتمان، لحين اختيار التاريخ والوقت والمكان.

وبقي التواصل بين الاثنين قائماً ومستمراً ويدور حول الوضع في لبنان وسوريا، وطوال هذا الوقت «أصبحت أشعر، بأني جندياً، عند «ليلو»، وعلى كامل الاستعداد لتنفيذ ما يطلبه مني».

تفاصيل تحضيرات العملية الانتحارية

إعترف المدعى عليه الانتحاري عمر العاصي أنه خلال شهر كانون الثاني وتحديداً يوم الحادي والعشرين منه، اتصل به «ليلو»، بواسطة التلغرام وراح يطمئن عليه بشكل غير عادي، ثم سأله: هل أنت مستعد؟ أجاب: نعم، أنا مستعد.

اذن، قم بالصلاة ركعتين، ودعاء، ثم ألبس ثيابك وتوجه إلى ملعب «البومبا ستيك» مقابل جامع الحريري في صيدا، فتجد هناك سيّارة رانج نوع تويوتا لون جردوني، وتقول لسائقها كلمة السر وهي: «شركة بيبلوس»، وبحال هزّ السائق رأسه بالإيجاب تكمل كلمة السر بالقول: «يلي صبر بيوصل».

أضاف المدعى عليه، توجّهت إلى المكان، ووجدت سيّارة بانتظاري وقلت للسائق عبارة «السلام عليكم» وأردفتها بكلمة السر المذكورة أعلاه، فدعاني للصعود بالسيارة، وكان بشوشاً وقال لي عبارة: «توكّل على رب العالمين» فعدت ومشى بالسيارة مسافة قصيرة ثم توقف، ومد يده إلى المقعد الخلفي وسلمني حزاماً ناسفاً، طالباً مني ارتداءه.

عندها قمت بوضعه على خصري تحت سترتي، وساعدني بمد السلك على يدي، ووضعت الصاعق في قبضة يدي، وأخبرني انه بمجرد سحب الحلقة يتم التفجير خلال خمس ثوان.

وأفهمني أن الهدف هو «مطعم الكوستا» في الحمرا، فسألته لماذا «الكوستا» مش الأفضل مقر لحزب الله؟

أجاب، هذا هو الهدف، وأن رواد هذا المقهى، أغلبيتهم من مناصري الحزب، ومن النصارى.

الطريق إلى الكوستا

غادر السائق الذي سلّمه الحزام الناسف، ووقف المدعى عليه بالمحلة، حيث صعد بسيارة اجرة، ونزل منها بمحلة خلدة، ثم استقل سيّارة اجرة ثانية إلى محلة الكولا في بيروت، ومنها بسيارة تاكسي إلى شارع الحمرا، حيث مكان وجود هدف التفجير «الكوستا» ومن الواضح أن هذا الانتقال المتقطع الذي اتبعه المدعى عليه من صيدا إلى خلدة، إلى الكولا، الى الحمرا، كان للتمويه والاحتراز.

الوصول وفشل العملية الانتحارية

اعترافات الارهابي عمر العاصي بهده المرحلة:

وصلت إلى مبنى الكوستا بعد أن تمشيت امامه قليلاً، ثم دخلت وطلبت القهوة والشوكولا وتحدّثت مع إحدى العاملات قائلاً لها: كيفك، كيف صحتك؟

ورحت انظر إلى الزبائن، وأسأل نفسي هل هم فعلاً شيعة، ومسيحيين، وخلال ذلك سمعت اشخاصا إلى طاولة امامي، لهجتهم سورية، فحسبت أن هؤلاء مسلمين سنة، فقلت في نفسي: اشرب القهوة يا عمر وانسحب، وفجّر نفسك بمطعم آخر.

وبهذه اللحظات تعرّضت لضربة قوية على رأسي، وسقطت ارضاً، وكبّلت يداي ثم أُغمي عليَّ ولم أفق إلا في المستشفى على صوت الأطباء حولي.

وسأل قاضي التحقيق، ألم تحاول تفجير نفسك عند اعتقالك؟

أجاب: إن الضربة على رأسي افقدتني التوازن للحظات، وبعدها وجدت نفسي مكبل اليدين ولا استطيع الحركة.

وهل ما زالت عندك النية بتنفيذ عمل إرهابي؟

أجل، وسأحظى بالجنة لقاء ذلك.

مَنْ كان يعلم بالعملية غيرك؟

لا أحد.

عرضت عليه صورة الحزام النّاسف، وسئل فيما إذا كان هو نفسه الذي كان سيفجره؟

أجل، هو نفسه.

هل أنت من كتب وصيتك، أم ساعدك أحد بكتابتها وبانتقاء كلماتها.

وصيتي كتبتها بخط يدي، وسجّلتها تسجيلاً صوتياً، ولم يعرف بها أحد.

وتبين بنتيجة الكشف على الحاسوب والقرص الصلب والأجهزة الإلكترونية العائدة للمدعى عليه عمر العاصي، ما يلي:

1 – فيديو مبايعة المدعى عليه لداعش.

2 – وصيته المتضمّنة شتم الشيعة والنصارى.

3 – صورة حزام ناسف قيد التصنيع.

4 – فيديوهات وتسجيلات صوتية لقيادات داعشية والشيخ الأسير وأناشيد جهادية.

وقد تأيّدت هذه الوقائع:

1 – بالتحقيق الأوّلي والاستنطاقي.

2- باعترافات المدعى عليه.

3 – بالمستندات المصادرة.

4 – بمحتويات الحاسوب.

5 – بمجمل التحقيق.

{ ثانياً – في القانون:

حيث تبين من الوقائع المعروضة اقدام المدعى عليه على الانتماء إلى منظمة داعش الارهابية، وإلى جماعة الشيخ الأسير بقصد ارتكاب أعمال القتل والتخريب والتعرض لمؤسسات الدولة وهيبتها، وقد بايع زعيم المنظمة الإرهابية داعش علناً وبالصوت والصورة لتأكيد نيته المبيتة، فيكون فعله منطبقاً على المادة 335 عقوبات،

وحيث من ناحية ثانية، فقد ثبت ان المدعى عليه بعد انتمائه إلى تنظيم داعش الارهابي، وافق وأقسم على القيام بعملية انتحارية بتوجيهات أحد زعماء داعش الملقب «ليلو» وذلك بمقهى الكوستا في شارع الحمرا، وقتل أكبر عدد من المواطنين الابرياء.

وحيث لتأكيد صدق إلتزامه مع تلك المنظمة الإرهابية، وتحقيقاً للهدف الجرمي الارهابي المذكور، فقد ارتدى المدعي عليه عمر العاصي حزاماً ناسفاً مليئاً بالمواد المتفجرة ودخل إلى المقهى لتنفيذ جريمته لكن رجال المخابرات تمكنوا من اعتقاله وشل حركته قبل ثوان معدودات من ضغط زر تفجير الحزام.

وحيث من الواضح ان المدعى عليه كان بوضعية البدء بالتنفيذ، وأتمّ كافة التحضيرات والأعمال لاقتراف جريمته، على النحو الوارد بباب الوقائع، لكن ظرفاً خارجاً عن ارادته حال دون اتمامها، وحيث بالتالي يكون فعله منطبقاً على المادة 549/200 عقوبات،

وحيث ان اقتناءه وحيازته حزاماً ناسفاً مليئاً بالمواد المتفجرة، بهدف القيام بعمل إرهابي يؤلف الجرم المنصوص عنه بالمادة 5 و6 من قانون 11/1/1985 (الإرهاب).

وحيث ان حيازته لبندقية حربية يؤلف الجرم المنصوص عنه بالمادة 72 و76 أسلحة.

لذلك، تقرّر وفقاً وخلافاً للمطالعة:

اولاً: اتهام المدعى عليه عمر العاصي بالجناية المنصوص عنها بالمواد 335 و549/200 عقوبات، والمادة 5 و6 من قانون 11/1/1958، وأصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.

ثانياً: الظن به بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 72 و76 أسلحة.

ثالثاً: ايجاب محاكمته امام المحكمة العسكرية الدائمة.

رابعاً: تضمينه الرسوم والمصاريف.

خامساً: تسطير مذكرة بحث وتحر دائم لمعرفة كامل هوية الملقب بـ«ليلو» وهوية الشخص سائق سيّارة التويوتا رباعية الدفع لون جردوني، وايضاً استقصاء عن هذه السيّارة.