أنطوان صفير لـ”المنار”: قانون الانتخاب يجب أن يأتي من مجلس الوزراء طالما ان اكثرية الكتل النيابية باستثناء حزب الكتائب ممثلة في الحكومة

محمّد جابر

أنطوان صفير لـ”المنار”: قانون الانتخاب يجب أن يأتي من مجلس الوزراء طالما ان اكثرية الكتل النيابية باستثناء حزب الكتائب ممثلة في الحكومة

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