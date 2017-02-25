أوغاسابيان: نعمل كفرقاء على الاهتمام بشؤون البلد لانه يغرق ومن هنا كان التفاهم الذي ادى الى انتخاب الرئيس عون

محمّد جابر

أوغاسابيان: نعمل كفرقاء على الاهتمام بشؤون البلد لانه يغرق ومن هنا كان التفاهم الذي ادى الى انتخاب الرئيس عون

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