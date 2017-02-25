إطلاق نار ومفرقعات نارية في مخيمات شاتيلا وعين الحلوة والبداوي وفي الطريق الجديدة ابتهاجاً بفوز يعقوب شاهين بلقب “اراب ايدول”

محمّد جابر

إطلاق نار ومفرقعات نارية في مخيمات شاتيلا وعين الحلوة والبداوي وفي الطريق الجديدة ابتهاجاً بفوز يعقوب شاهين بلقب “اراب ايدول”

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