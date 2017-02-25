استعادة محطة كهرباء اليرموك المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء في الموصل (الحدث)

محمّد جابر

استعادة محطة كهرباء اليرموك المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء في الموصل (الحدث)

 

تعليقات الفيسبوك