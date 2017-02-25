التحكم المروري : جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا نقلا الى مستشفى اللبناني الكندي للمعالجة

لميا جردلي

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