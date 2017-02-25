“التحكم المروري”: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الزلقا- نهر الموت نقلوا الى مستشفى هارون للمعالجة وحركة المرور طبيعية في المحلة

لميا جردلي

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