“التيار” و”القوات” في بيان مشترك حول مسألة الكسارة المثارة في بلدة القبيات: التنصل السريع من الكسارة محاولة هروب من فضيحة مدوية

محمّد جابر

“التيار” و”القوات” في بيان مشترك حول مسألة الكسارة المثارة في بلدة القبيات: التنصل السريع من الكسارة محاولة هروب من فضيحة مدوية

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