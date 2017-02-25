“الجديد”: جريحان في اطلاق نار في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة.

محمّد جابر

“الجديد”: جريحان في اطلاق نار في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة.

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