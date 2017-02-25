“الجزيرة”: الحزب الديمقراطي الأميركي ينتخب وزير العمل السابق توم بيريز زعيما له

محمّد جابر

“الجزيرة”: الحزب الديمقراطي الأميركي ينتخب وزير العمل السابق توم بيريز زعيما له

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