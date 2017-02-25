الجعفري: أكدنا لدي ميستورا أن هدف “النصرة” المساس بمفاوضات جنيف لكن لن نقع في هذا الفخ

محمّد جابر

الجعفري: أكدنا لدي ميستورا أن هدف “النصرة” المساس بمفاوضات جنيف لكن لن نقع في هذا الفخ

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