“الجيش” أقفل مدخل مخيم عين الحلوة من جهة مستشفى صيدا الحكومي بسبب الاشتباكات داخل المخيم

محمّد جابر

“الجيش” أقفل مدخل مخيم عين الحلوة من جهة مستشفى صيدا الحكومي بسبب الاشتباكات داخل المخيم

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