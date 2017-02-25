الجيش: توقيف أشخاص في شعت – بعلبك إثر تبادل إطلاق نار وضبط نحو 250 كلغ من حشيشة الكيف

محمّد جابر

الجيش: توقيف أشخاص في شعت – بعلبك إثر تبادل إطلاق نار وضبط نحو 250 كلغ من حشيشة الكيف

 

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