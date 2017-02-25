الخارجية السورية توجه رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن “الهجمات الارهابية” في حمص (الميادين)

محمّد جابر

الخارجية السورية توجه رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن “الهجمات الارهابية” في حمص (الميادين)

 

تعليقات الفيسبوك