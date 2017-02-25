الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينهي زيارته الرسمية الى لبنان ويتوجه الى مطار رفيق الحريري الدولي

محمّد جابر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينهي زيارته الرسمية الى لبنان ويتوجه الى مطار رفيق الحريري الدولي

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