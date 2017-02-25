“السومرية نيوز”: العثور علي قبر في منطقة الخسفة – الموصل يضم 4000 قتيل إبان سيطرة “داعش”.

محمّد جابر

“السومرية نيوز”: العثور علي قبر في منطقة الخسفة – الموصل يضم 4000 قتيل إبان سيطرة “داعش”.

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