الشرطة الألمانية: مقتل أحد الجرحى متأثر بإصابته في حادث الدهس في مدينة إيدلبورغ

محمّد جابر

الشرطة الألمانية: مقتل أحد الجرحى متأثر بإصابته في حادث الدهس في مدينة إيدلبورغ

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