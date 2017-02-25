الشرطة الألمانية: منفذ عملية الدهس أصيب إصابة بالغة بنيران قوات الأمن.

محمّد جابر

الشرطة الألمانية: منفذ عملية الدهس أصيب إصابة بالغة بنيران قوات الأمن.

تعليقات الفيسبوك