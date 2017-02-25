القوات العراقية تدخل الجانب الغربي للموصل وتقصف مواقع داعش في سوريا بالتنسيق مع دمشق وواشنطن

دخلت القوات العراقية تدعمها طائرات حربية أمس أول أحياء الجانب الغربي من مدينة الموصل، محرزة تقدما سريعا في معركة استعادة هذه المنطقة من المدينة الثانية في العراق. ونفذت القوات الجوية العراقية في اليوم نفسه «بنجاح باهر» ضربات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي ربط المواقع المستهدفة باعتداءات دموية في بغداد ارتكبها التنظيم.

وعلى الرغم من الهزائم التي مني بها التنظيم وخسارة معظم الاراضي التي استولى عليها، الا انه لا يزال يشن هجمات ضد قوات الامن العراقية من مراكز له خاصة في مناطق صحراوية غرب العراق.

وقتل 15 عنصرا من قوات حرس الحدود العراقيين أمس في هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية على مقر لهم في معبر طريبيل قرب الحدود العراقية – الاردنية، بحسب ما افادت مصادر امنية واخرى محلية عراقية.

ولم يتم تبني هذه الاعتداءات الثلاثة حتى الان، لكن خبراء يرون انها تحمل بصمات تنظيم الدولة الاسلامية.

وتعتبر الموصل المدينة الثانية في العراق آخر ابرز معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد. وتحاول القوات الموالية للحكومة استعادتها بالكامل من خلال عملية عسكرية واسعة بدأتها في 17 تشرين الاول 2016 مدعومة بطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبعد نحو شهر على استعادة الجانب الشرقي من الموصل في 24 كانون الثاني يشارك الالاف من قوات الرد السريع، وهي قوات النخبة التي تحارب الارهاب، ومن الشرطة الاتحادية منذ الاحد في عملية استعادة الجانب الغربي من المدينة.

ودخلت القوات العراقية أمس الى الجانب الغربي للمرة الاولى منذ بداية الهجوم، وهو تقدم ساهمت به استعادة السيطرة على مطار الموصل وقاعدة الغزلاني العسكرية اللتين تعدان المدخل الجنوبي للمدينة.

وقال العميد عباس الجبوري وهو ضابط رفيع في قوات الرد السريع «نؤكد تحرير المطار بالكامل»، وذلك في اليوم السادس لعملية استعادة الجانب الغربي من الموصل.

وقال الفريق سامي العارضي ان قوات مكافحة الارهاب استعادت السيطرة على قاعدة الغزلاني وقرية في جنوب غرب المدينة ودخلوا المأمون اول الاحياء السكنية.

واضاف «هاجمنا وسيطرنا بالكامل على معسكر الغزلاني وتمكنا ايضا من تحرير قرية تل الريان واقتحمنا كذلك حي المامون».

وفي وقت يلجأ تنظيم الدولة الاسلامية بشكل كبير الى الاعتداءات الانتحارية لإبطاء تقدم القوات العراقية، أكد العارضي ان اعتداء من هذا النوع استهدف قواته في تل الريان من دون ان يسفر عن ضحايا.

وتم العثور على ثلاث سيارات مفخخة في المنطقة. وكان ممكنا سماع دوي قذائف الهاون والقصف المدفعي عند الاطراف الجنوبية للمدينة في وقت كانت طائرات حربية تشن غارات بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

واضافة الى طيران التحالف، ينتشر مستشارون عسكريون اميركيون على خط الجبهة ولكن في مواقع خلفية.

ويبدو ان المعركة في غرب الموصل ستكون صعبة. فالضفة الغربية من الموصل تتألف من شوارع ضيقة جدا والجهاديون فيها ليست امامهم خيارات كثيرة باستثناء القتال حتى الموت واستخدام المدنيين دروعا بشرية. وكان مسؤول اميركي في الاستخبارات قال انه «لم يبق سوى الفي جهادي» في القسم الغربي من المدينة وانهم محاصرون بالكامل من جميع الجهات.

وستشكل خسارة الموصل بالكامل نكسة لتنظيم الدولة الاسلامية وبالتالي لن يعود مسيطرا سوى على منطقة في محيط مدينة الحويجة العراقية على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق الموصل، وعلى مدينة تلعفر غربا، وعلى بلدات صغيرة غرب العراق.

ونفذت القوات الجوية العراقية أمس ضربات جوية ضد مواقع داعش في سوريا، بحسب ما اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان، ويعتقد انها الاولى من نوعها التي ينفذها سلاح الجو العراقي في الاراضي السورية.

وقال العبادي في بيان «وجهنا اوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الارهاب الداعشي في حصيبة وكذلك في البوكمال داخل الاراضي السورية والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الارهابية الاخيرة في بغداد» مشيرا الى ان العملية نفذت «بنجاح باهر».

واكد مصدر مقرب من وزارة الخارجية السورية ان القصف العراقي الذي استهدف أمس مواقع لداعش في الاراضي السورية تم بالتنسيق مع دمشق، حسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن.

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إن الولايات المتحدة زودت العراق بمعلومات مخابرات للقيام بالغارات الجوية التي نفذها الطيران العراقي داخل سوريا ردا على هجمات تفجيرية وقعت في الآونة الأخيرة في بغداد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيز للصحفيين «بلى كنا على علم.. بل ودعمناها بالمعلومات.»

وأضاف «إنها ضربة جيدة..ضربة فعالة.. ضربة ضد أهداف الدولة الإسلامية».

(أ ف ب)