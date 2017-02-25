الملك سلمان يبدأ غداً جولة آسيوية لتعزيز التعاون وجذب الإستثمارات

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غدا جولة تتخللها خصوصا محطتان في اليابان والصين فيما تسعى الرياض الى تنويع موارد اقتصادها الذي يعتمد الى حد كبير على النفط.

وستكون زيارة الملك سلمان الى اليابان التي تبدأ في 12 آذار الأولى لعاهل سعودي الى هذا البلد منذ 46 عاما وإحدى المحطات الأبرز في هذه الجولة.

وصرح الباحث في معهد اقتصادات الطاقة في اليابان شيغيتو كوندو لوكالة فرانس برس ان الزيارة «سترتدي اهمية رمزية كبرى».

وتسعى الرياض الى جذب استثمارات اليابان صاحبة الاقتصاد الثالث عالميا، خصوصا في قطاعات كالطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والترفيه، على ما افاد الباحث ماكيو يامادا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية في الرياض.

وسبق ان زار ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طوكيو في أيلول للتأسيس لتوثيق العلاقات الثنائية مع اليابان.

وقال يامادا: «يمكننا أن نتوقع أثناء زيارة (الملك سلمان) إعلانا عن برنامج إطار للتعاون».

وقبل اليابان يزور الملك سلمان ماليزيا لبحث التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمارات والموارد البشرية، بحسب محضر لجلسة مجلس الوزراء السعودي.

وسيتوقف الاربعاء في اندونيسيا، أكبر بلد مسلم في العالم، التي يفد منها سنويا أكبر عدد من الحجاج الاجانب الى مكة المكرمة في السعودية.

وكان مجلس الوزراء السعودي اقر الاثنين برنامجاً للتعاون مع جاكرتا بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الاعلام الرسمي السعودي ان الملك سلمان سيتوقف في الصين والمالديف.

وفي كانون الثاني 2016 استقبل العاهل السعودي الرئيس الصيني شي جينبينغ في الرياض. وتشكل الصين الاقتصاد الثاني في العالم أكبر المصدرين الى السعودية، وأفادت وكالة انباء الصين الجديدة ان التبادلات بين البلدين بلغت 69،1 مليار دولار في 2014.

(أ ف ب)