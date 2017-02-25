انفجار قنبلة في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة عند مفترق بستان القدس ولا إصابات (الوطنية للإعلام)

محمّد جابر

انفجار قنبلة في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة عند مفترق بستان القدس ولا إصابات (الوطنية للإعلام)

 

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