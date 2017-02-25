باسيل من أنفه: رئيس الجمهورية يحترم ارادة اللبنانيين الجامعة والدستور عندما لا يوقع على دعوة الهيئات الناخبة

محمّد جابر

باسيل من أنفه: رئيس الجمهورية يحترم ارادة اللبنانيين الجامعة والدستور عندما لا يوقع على دعوة الهيئات الناخبة

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