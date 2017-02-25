بدنا نحاسب لـ”mtv”:لا للتمديد ولا للقانون 60 نحن نريد القانون النسبي الذي يعيد الحق للمواطنين.

محمّد جابر

بدنا نحاسب لـ”mtv”:لا للتمديد ولا للقانون 60 نحن نريد القانون النسبي الذي يعيد الحق للمواطنين.

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