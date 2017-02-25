بشار الجعفري يؤكد أن تفجيرات حمص “لن تمر مرور الكرام” (أ.ف.ب)

محمّد جابر

بشار الجعفري يؤكد أن تفجيرات حمص “لن تمر مرور الكرام” (أ.ف.ب)

 

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