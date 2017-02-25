بي بي سي: إصابة 3 في اقتحام شخص بسيارة المارة في ميدان مركزي جنوب غرب ألمانيا

محمّد جابر

بي بي سي: إصابة 3 في اقتحام شخص بسيارة المارة في ميدان مركزي جنوب غرب ألمانيا

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