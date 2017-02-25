ترامب: تفاؤل كبير لمستقبل أميركا الإقتصادي وللوظائف مع ثبات مؤشر “داو جونز” للمرة الـ11 على التوالي

محمّد جابر

ترامب: تفاؤل كبير لمستقبل أميركا الإقتصادي وللوظائف مع ثبات مؤشر “داو جونز” للمرة الـ11 على التوالي

 

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