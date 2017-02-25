ترامب: تفاؤل كبير لمستقبل أميركا الإقتصادي وللوظائف مع ثبات مؤشر “داو جونز” للمرة الـ11 على التوالي

أخبار متفرقة
- اللواءاستعادة محطة كهرباء اليرموك المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء في الموصل (الحدث)
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة حادث صدم على تقاطع اميون – الكورة وقد نقل الى مستشفى الكورة للمعالجة.
- اللواء“الجديد”: جريحان في اطلاق نار في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة.
- اللواءالتحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم محلة الضم والفرز طرابلس
- اللواءإصابة فتاة برصاص القنص بالشارع الفوقاني في مخيم “عين الحلوة” (LBCI)
- اللواءالجبير يبلغ العبادي بتسمية السفير السعودي الجديد في بغداد (الحدث)
- اللواءالميادين: داعش اقام سواتر ترابية داخل احياء الساحل الايمن من الموصل لاعاقة تقدم القوات العراقية
- تربية و شبابمحاضرة توعوعية في جامعة الجنان بعنوان “مخاطر المخدرات على المجتمع وسبل الوقاية منها”
- اللواءجعجع لـ المركزية: وزراؤنا غير مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تتضمن تلزيم انتاج الكهرباء الى القطاع الخاص بما يؤمن التيار 24/24
- لبنانلحام في رسالة الصوم: نأمل أن يكون فصح هذا العام مقدمة لعيد مشترك واحد موحد لجميع المسيحيين