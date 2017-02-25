ترامب يتعهد بأكبر تعزيزات للجيش الأميركي

قال الرئيس دونالد ترامب أمس إنه سيتقدم بطلب شامل للميزانية من أجل واحد من «أكبر التعزيزات للجيش في التاريخ الأميركي» وذلك في كلمة ألقاها أمام نشطاء محافظين مركزا حديثه على المشاعر الوطنية.

واستغل ترامب كلمته أمام منظمة (بوليتيكال أكشن كونفرنس) المحافظة -التي أعطته واحدا من أول المنابر في رحلته إلى مقعد الرئاسة- للدفاع عن سياساته التي أعلنها تحت شعار «أميركا أولا».

وقبل كلمة أمام الكونغرس الأميركي يبثها التلفزيون الثلاثاء المقبل حدد ترامب الخطوط العريضة لخططه لتعزيز الجيش الأميركي وهو أقوى قوة قتالية في العالم بالفعل بالإضافة إلى مبادرات أخرى وإن كان لم يذكر سوى القليل من التفاصيل.

وقال إنه سيسعى لتحديث القدرات الهجومية والدفاعية للجيش بصورة كبيرة وإنه سيتقدم بطلب ضخم للإنفاق العسكري ليجعل دفاع البلاد «أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى».

وأضاف: «ونأمل ألا نضطر لاستخدامه أبدا لكن لن يستطيع أحد أن يعبث معنا. لا أحد. سيكون هذا واحدا من أعظم التعزيزات للجيش في التاريخ الأميركي».

وقال ترامب: «ولى وقت التصريحات الفارغة، وحان وقت الفعل» مضيفا: «نحن بلد سيعطي الأولوية لمواطنيه» منددا بمخاطر مرتبطة بالهجرة وبصورة ينشرها «الاعلام المخادع» عن الولايات المتحدة. وقال الرئيس السبعيني «ليس من نشيد عالمي، ولا عملة عالمية، ولا راية عالمية. انا لا امثل العالم، أنا أمثل الولايات المتحدة».

كما دافع الرئيس الاميركي بزخم عن سياسته للهجرة رغم تصدي القضاء لمرسومه المثير للجدل بهذا الخصوص، وذكر فرنسا والسويد والمانيا واوروبا عامة كأمثلة مناقضة.

قال ان «الامن الوطني يبدأ بالأمن على الحدود. فالارهابيون الاجانب لن يتمكنوا من ضرب أميركا إذا تعذر عليهم دخول بلدنا».

وتابع: «انظروا إلى ما يجري في اوروبا! انظروا!» مكررا الدفاع عن تصريحاته بشأن السويد التي اكد فيها ازدياد الجريمة نتيجة الهجرة. وقال:«اعشق السويد لكن الناس هناك يعون انني محق».

وردت الحكومة السويدية المستاءة من تصريحات ترامب أمس بعرض روايتها للوقائع لتصحيح معلومات وصفتها بانها «خاطئة ومبسطة الى حد بعيد».

وقالت الوزارة ان «العنف تراجع بشكل عام في السويد في السنوات العشرين الأخيرة» رغم ازدياد عدد المهاجرين منذ تسعينات القرن الفائت.

على صعيد آخر اطلق اميركي النار على شخصين من اصل هندي فقتل احدهما واصاب الثاني بجروح وهو يصرخ «اخرجا من بلادي» ظاناً انهما يتحدران من الشرق الاوسط.

ويعمل الضحيتان في قطاع التكنولوجيا العليا، واطلقت النار عليهما بينما كانا في حانة في ولاية كنساس مساء الاربعاء يتابعان مباراة رياضية على التلفزيون. وتبين ان احدهما يعيش في الولايات المتحدة منذ اكثر من عشر سنوات.

واثارت هذه الجريمة العنصرية غضب المتحدرين من اصل هندي في الولايات المتحدة.

ووجهت السلطات تهمة القتل ومحاولة القتل الى مطلق النار آدم بورينتون البالغ الحادية والخمسين.

وحددت كفالته بمليوني دولار.

وقبض عليه بعد اطلاق النار بينما كان في مطعم اخر في هذه الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة، حيث كان يفاخر بقتل شخصين يتحدران من الشرق الاوسط، بحسب جريدة كنساس سيتي ستار.

ودانت المؤسسة الهندية الاميركية الجريمة وطالبت بالتعاطي معها على انها بدوافع عنصرية.

كما عبرت الحكومة الهندية عن تنديدها بالجريمة. وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج عبر تويتر «صدمت باطلاق النار في كنساس».

(أ ف ب)