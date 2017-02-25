جعجع لـ المركزية: وزراؤنا غير مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تتضمن تلزيم انتاج الكهرباء الى القطاع الخاص بما يؤمن التيار 24/24

لميا جردلي

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