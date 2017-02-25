جيش العدو الاسرائيلي يستقدم مزيداً من التعزيزات إلى المنطقة حيث انتشر عشرات الجنود والقناصة كما حلق تزامنا الطيران الحربي في الاجواء

لميا جردلي

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