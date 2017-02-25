دي ميستورا: نتمنى ألا يؤثر ما حصل في حمص على المفاوضات في جنيف

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- لبنانسمير فرنجية: سقوط الاسد مسألة وقت
- اللواءالخارجية السورية توجه رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن “الهجمات الارهابية” في حمص (الميادين)
- اللواء“جرس سكوب”: أبناء سعدالله زعيتر أقدموا على خطف إيلي حرب الحاج حسن في بلدة رسم الحدث- بعلبك ما أدى إلى إندلاع إشتباكات عنيفة بين العائلتين والحصيلة الأولية مقتل شخصين من آل زعيتر ووحدات الجيش تطوق البلدة وتحاول الدخول إليها لوقف القتال.
- اللواءالتحكم المروري: تجمع عدد من المستأجرين القدامى محلة ساسين الاشرفية وحركة المرور ناشطة في المحلة
- اللواءالاعلام الحربي: الجيش السوري يحكم سيطرته على قرى شنهصة- الشامي- رويدة الباب بريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع “داعش”
- اللواءسماع صوت قذيفة في مخيم عين الحلوة مع استمرار اطلاق النار على الشارع الفوقاني وسقوط جريحين احدهما نقل الى مستشفى الراعي (صوت لبنان 100.5)
- اللواءبطولة دبي: انتهاء الشوط الأوّل بتقدم هومنتمن على الحكمة (44-31)
- اللواءشبيب أحال الى القضاء المختص إحدى عشر محضر ضبط إزعاج وإقلاق راحة ناجم عن نشاطات حانات وملاهي ليلية ومؤدي خدمة ركن سيارات Valet Parking
- عربياتالمعارضة السورية تكرر مجددا: لا دور للاسد
- اللواءارتفاع وتيرة إطلاق النار في مخيم عين الحلوة والجيش يغلق مدخل المخيم (صوت لبنان 93.3)