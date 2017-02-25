دي ميستورا يحض جميع أطراف محادثات السلام على عدم السماح بنجاح محاولات إحباط العملية السياسية

محمّد جابر

دي ميستورا يحض جميع أطراف محادثات السلام على عدم السماح بنجاح محاولات إحباط العملية السياسية

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