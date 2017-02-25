رئيس بلدية برج البراجنة: لن نقصر في مساعدة الأهالي وتأمين البديل لهم وأناشدهم الخروج فوراً من المبنى لأن بقاءهم داخله يشكّل خطراً كبيراً على حياتهم.

لميا جردلي

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