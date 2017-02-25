رئيس جمعيّة المصارف جوزيف طربيه للـ”LBCI”: إذا راكمنا الضرائب يزداد الضيق على المؤسسات التي تعاني أصلاً ضيقاً ماليّاً.

محمّد جابر

رئيس جمعيّة المصارف جوزيف طربيه للـ”LBCI”: إذا راكمنا الضرائب يزداد الضيق على المؤسسات التي تعاني أصلاً ضيقاً ماليّاً.

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