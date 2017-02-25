رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف نصر الحريري: جئنا إلى المحادثات من أجل بحث الانتقال السياسي ولا نطمع في السلطة

محمّد جابر

رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف نصر الحريري: جئنا إلى المحادثات من أجل بحث الانتقال السياسي ولا نطمع في السلطة

تعليقات الفيسبوك