سلا المغربي يحرز لقب دورة دبي بعد فوزه على الرياضي الذي احتلّ المركز الثاني بنتيجة 84 – 73

محمّد جابر

سلا المغربي يحرز لقب دورة دبي بعد فوزه على الرياضي الذي احتلّ المركز الثاني بنتيجة 84 – 73

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