شهيب لصوت لبنان 93.3:الحوار بين كل الأفرقاء لا رباعية ولا ثلاثية أو ثنائية بل الجميع يجب أن يجلسوا للحوار للوصول الى صيغة ترضي الجميع

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك