فوز الفلسطيني يعقوب شاهين في مسابقة “أراب ايدل” للعام 2017

محمّد جابر

فوز الفلسطيني يعقوب شاهين في مسابقة “أراب ايدل” للعام 2017

 

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