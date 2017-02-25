قاسم هاشم لـ”المنار”: هناك مسؤولية تقع على عاتق القوات الدولية التي لم تحرك ساكنا لضبط الخروقات الإسرائيلية المستمرة في مناطق الجنوب

لميا جردلي

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