قدري جميل لـ”RT”: وفد منصة موسكو إلى جنيف يدين تفجيري حمص الإرهابيين

محمّد جابر

قدري جميل لـ”RT”: وفد منصة موسكو إلى جنيف يدين تفجيري حمص الإرهابيين

 

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