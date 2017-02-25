“مسار برس”: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على مدينة أريحا إلى 10 قتلى.

محمّد جابر

“مسار برس”: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على مدينة أريحا إلى 10 قتلى.

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