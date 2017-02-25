مقتل رئيس فرع أمن الدولة العميد ابراهيم درويش في تفجير حمص (العربية)

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- اللواءهجوم حمص نفذه 6 انتحاريين 3 منهم تسللوا الى منطقة الغوطة و3 الى منطقة المحطة تزامنا مع اشتباكات جرت بمحيط المكان.
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- اللواءرئيس بلدية برج البراجنة: لن نقصر في مساعدة الأهالي وتأمين البديل لهم وأناشدهم الخروج فوراً من المبنى لأن بقاءهم داخله يشكّل خطراً كبيراً على حياتهم.
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- اللواءإخلاء السكان من مبنى مهدد بالسقوط في برج البراجنة والاهالي يطالبون بإعطائهم بدل سكن
- اللواءكميل حبيب لصوت لبنان 100.5: قانون الانتخاب يجب ان يكون مدخلا للاصلاح
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