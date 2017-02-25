نزوح عائلات عدة من مخيم عين الحلوة نتيجة ارتفاع حدة الاشتباكات واندلاع حريق في منزل في الشارع الفوقاني

أخبار متفرقة
- لبنانالسنيورة من حفل لتأبين ونوس من طرابلس : لبنان بحاجة الى الاصلاحات الضرورية لتحقيق النهوض والتلاؤم والاستقرار
- رياضةالساحل يدخل المنطقة الدافئة والسلام يعمق جراح الصفاء..
- اللواءهومنتمن يحرز المركز الثالث في بطولة دبي على حساب الحكمة بنتيجة (101-83).
- اللواء“السومرية نيوز”: العثور علي قبر في منطقة الخسفة – الموصل يضم 4000 قتيل إبان سيطرة “داعش”.
- اللواءدي ميستورا: في كل مرة نستأنف المسار السياسي هناك من يحاول التشويش.
- اللواءدي ميستورا: هجمات حمص تهدف إلى إفساد محادثات جنيف ونأمل ألا تؤثر عليها
- عربياتالجبير من بغداد: نتطلع لعلاقة مميزة ونواجه سويا افة الارهاب
- اللواءدي ميستورا: نتمنى ألا يؤثر ما حصل في حمص على المفاوضات في جنيف
- لبنانسمير فرنجية: سقوط الاسد مسألة وقت
- اللواءالخارجية السورية توجه رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن “الهجمات الارهابية” في حمص (الميادين)