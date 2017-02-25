نزوح عائلات عدة من مخيم عين الحلوة نتيجة ارتفاع حدة الاشتباكات واندلاع حريق في منزل في الشارع الفوقاني

محمّد جابر

نزوح عائلات عدة من مخيم عين الحلوة نتيجة ارتفاع حدة الاشتباكات واندلاع حريق في منزل في الشارع الفوقاني

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