نهاية الربع الثالث بتقدم سلا المغربي على الرياضي (64-54)

أخبار متفرقة
- اللواءالناشطة نعمت بدر الدين للـ”أن بي أن”: بالنسبة إلينا مواجهة التمديد لن تكون إلا من خلال الشارع
- اللواءمحفوض: ألم يحن وقت العمل الجدي لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم الأم؟
- لبنانبصبوص ينوه ويطمئن…ويؤكد ان قوى الامن تفاخر برجالها
- امن وقضائياتهكذا انتهت عملية الخطف في شعت
- اللواءنهائي سلة دبي الدولية: انتهاء الشوط الأوّل بتقدم سلا المغربي على الرياضي بنتيجة (43-38).
- اللواءصوت لبنان93.3: انطلاق مسيرة لحملة بدنا نحاسب باتجاه مجلس النواب إحتجاجا على عدم إقرار قانون إنتخابي
- اللواءالتحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام السهيلة باتجاه عجلتون الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
- اللواءنهائي سلة دبي الدولية: تقدم سلا المغربي على الرياضي بنتيجة (23-18).
- اللواءمقتل شخصين وجرح إثنين آخرين إثر إشكال بين شبان من آل شومان في بلدة سرعين (LBCI)
- اللواءاتفاق على وقف إطلاق النار في عين الحلوة وسحب المسلحين (الوطينة للإعلام)