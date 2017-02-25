هجوم حمص نفذه 6 انتحاريين 3 منهم تسللوا الى منطقة الغوطة و3 الى منطقة المحطة تزامنا مع اشتباكات جرت بمحيط المكان.

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك