هومنتمن يحرز المركز الثالث في بطولة دبي على حساب الحكمة بنتيجة (101-83).

محمّد جابر

هومنتمن يحرز المركز الثالث في بطولة دبي على حساب الحكمة بنتيجة (101-83).

تعليقات الفيسبوك