وفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض إلى جنيف يؤكد إدانته لكل الارهاب والارهابيين.

محمّد جابر

وفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض إلى جنيف يؤكد إدانته لكل الارهاب والارهابيين.

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